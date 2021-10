Droga: arrestato con 600 grammi cocaina a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 21 OTT - Un 50enne albanese è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Senigallia perché al centro di un'importante attività di spaccio di cocaina. Le manette sono scattate ai polsi dell'uomo, ufficialmente un operaio edile, nella sua abitazione situata nella zona nord della città. Nella sua auto gli agenti del Commissariato hanno rinvenuto un borsone con due involucri per 600 grammi di sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina; con sé aveva un coltello a serramanico. Nell'appartamento c'erano inoltre diverse dosi, già pronte, di cocaina, tutta la strumentazione idonea al confezionamento dello stupefacente, nonché diverse migliaia di euro ritenute provento dello spaccio. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Se immessa nel mercato, la droga avrebbe fruttato circa 100mila euro. Per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di Montacuto, in attesa del giudizio di convalida, mentre proseguono le indagini per risalire a fornitori e clienti. (ANSA).