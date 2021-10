Sanità: ad Ancona ambulatorio per cura del labbro leporino

(ANSA) - ANCONA, 20 OTT - Taglio del nastro per l'Ambulatorio Multidisciplinare Smile House di Ancona, il centro per la cura del 'labbro leporino', realizzato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona in collaborazione con Fondazione Operation Smile Italia Onlus, dopo il protocollo del novembre 2019.

L'Ambulatorio, che fa parte del Progetto Smile House nato dieci anni fa dalla collaborazione tra Fondazione e Servizio Sanitario Nazionale, sarà presente all'interno sia dell'Ospedale di Torrette sia del Pediatrico 'Salesi': i genitori verranno seguiti dalla diagnosi prenatale, alle consulenze pre-chirurgiche per l'allattamento, all'intervento chirurgico, per poi procedere con decorso post-operatorio, controlli periodici, ortodonzia, logopedia, le problematiche otorinolaringoiatriche, l'igiene dentale e l'eventuale supporto psicologico.

"La Regione - ha commentato nell'occasione l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini - ha l'ambizione di far tornare il Salesi una delle prime strutture al mondo nella cura dei piccoli degenti. Dobbiamo fare in modo di azzerare la mobilità fuori regione. La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha stabilito di chiedere l'eliminazione del numero chiuso a medicina per 3-4 anni: nelle Marche - ha ricordato Saltamartini - mancano 100 medici di famiglia, ci sono 100 mila marchigiani scoperti, e 60 medici del 118. Senza contare il problema delle liste di attesa, e la sanità privata che negli anni ha depauperato di medici quella pubblica".

I futuri genitori possono rivolgersi al reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale Torrette per iniziare il percorso. Le visite ai pazienti affetti da malformazioni del volto si svolgono un giorno al mese, presso l'ambulatorio dedicato dell'Ospedale Pediatrico Salesi. La consulenza al paziente è eseguita contemporaneamente da tutti gli specialisti coinvolti nella cura della malformazione stessa.

L'Ambulatorio afferisce alla struttura organizzativa dipartimentale di Chirurgia maxillo-facciale diretta dal Dott.

Paolo Balercia. Il coordinatore del gruppo multispecialistico è il dott. Giuseppe Consorti, chirurgo maxillofacciale e volontario di Operation Smile. (ANSA).