Covid: Marche, 104 positivi in un 24h,incidenza sale a 28,90

Le Marche hanno superato i 100 nuovi positivi al coronavirus (104) nelle ultime 24ore, con l'incidenza salita a 28,90 (ieri 26,70). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione che dà conto di ricoveri in aumento a 56 (+2) mentre non si è verificato alcun decesso nell'ultima giornata (finora 3.091). La provincia con il numero più alto di nuovi casi è Macerata (31); seguono Ancona (25), Pesaro Urbino (18), Fermo (16) e Ascoli Piceno (8); sei i contagiati provenienti da fuori regione.

Oltre 3mila i tamponi eseguiti (3.007 tra cui 1.661 nel percorso diagnostico con il 6,3% di positivi; e 1.346 nel percorso guariti) a cui si sommano 749 test antigenici (14 casi di positività). Cresce il numero di sintomatici in un giorno, sono 21; i casi comprendono 23 contatti stretti di positivi, 32 contatti domestici, tre in ambiente di scuola/formazione, due di lavoro, uno di vita/socialità, uno in setting assistenziale. Per 19 altri contagiati in corso un approfondimento epidemiologico.

Un paziente in meno ricoverato in Terapia intensiva (12), due in più in Semintensiva (14) e uno in più nei reparti non intensivi (30); tre le persone dimesse. Sono 39 gli ospiti di strutture territoriali e due in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi scende a 1.997 (-8) e le quarantene per 'contatto' con contagiati a 3.054 (-17). I guariti/dimessi superano la soglia dei 110mila (110.020; +112).

(ANSA).