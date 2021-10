Comuni: Ancona, letture lingua madre per integrare famiglie

Appuntamenti di lettura in lingua madre rivolti alle famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni, appartenenti alle comunità straniere più diffuse nel territorio di Ancona. A promuoverli, dal 23 ottobre al 4 novembre, la biblioteca comunale "Benincasa" di Ancona, in collaborazione con le scuole e col supporto di mediatori culturali.

L'obiettivo è promuovere la consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo della lingua madre in famiglia per la lettura condivisa e la narrazione di storie tramite diffusione di libri per bambini in età prescolare nelle lingue maggiormente parlate nella città. Il presupposto, osserva il Comune, è che "riconoscere e valorizzare le diverse lingue d'origine e situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l'apprendimento dell'italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie straniere".

Gli appuntamenti rientrano nel progetto "Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso" (www.mammaligua.it) promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche insieme ad altre associazioni con finalità sociali e finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, di cui la Biblioteca "Benincasa" è ente capofila per le Marche.