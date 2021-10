Vaccini: con prima dose 75,5% studenti 12-19 anni

(ANSA) - ANCONA, 19 OTT - Sono 83.174 gli studenti della fascia di età 12-19 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti covid, pari al 75,5% della popolazione nella stessa fascia di età (110.108). Sono 73.461 i giovani immunizzati con la seconda dose (66,7%), mentre i ragazzi che non sono vaccinati sono 26.934 (24,5%). Nella fascia di età 12-15 hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.058 (68,8% sulla popolazione Istat di 55.321), sono immunizzati con la seconda 33.169 (60%),. I ragazzi tra 12 e 15 anni non vaccinati sono 17.263 (31,2%). Più alti i numeri dei vaccinati tra i giovani tra 16 e 19 anni: 45.116 con la prima dose (82,3% della popolazione Istat di 54.787), 40.292 immunizzati con la seconda (73,5%), mentre quelli che non hanno ricevuto neanche una dose sono 9.671 (17,7%). (ANSA).