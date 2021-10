Covid: Marche, 63 positivi, ricoveri stabili (54), un decesso

(ANSA) - ANCONA, 19 OTT - In 24ore nelle Marche 63 nuovi positivi al coronavirus (incidenza 26,70), ricoveri stabili a 54 e una persona deceduta (una 91enne di Jesi con patologie pregresse) che porta il totale regionale a 3.091. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Da segnalare, probabilmente connesso all'obbligo di Green pass al lavoro, l'impennata del numero di test eseguiti: 4.696 tamponi (1.872 nel percorso diagnostico con positivi al 3.4%; 2.824 percorso guariti) più 1.050 test antigenici (rilevati 26 positivi).

In nuovi contagi riguardano in particolare la provincia di Ancona (25), Pesaro Urbino (17) e Fermo (13), seguite da Ascoli Piceno (4) e Macerata (2); due i casi da fuori regione. Sono 12 le persone con sintomi; tra i casi ci sono 13 contatti stretti di positivi, 19 contatti domestici, quattro in ambiente di scuola/formazione, due in setting lavorativo, uno di vita/socialità, uno in setting sanitario.

In ospedale due pazienti in meno in Terapia intensiva (13) e due in più in Semintensiva (12), invariati nei reparti non intensivi (29); tre le persone dimesse. Il totale di positivi (isolamenti più ricoveri) scende a 2.005 (-12) mentre le quarantene per contatto con positivi aumentano a 3.071 (+118). I guariti/dimessi sono 109.908 (+75). (ANSA).