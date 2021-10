Covid: Marche; 3 morti in 24ore, 54 ricoverati (-1)

Tre morti correlati al Covid-19 nell'ultima giornata fanno salire il totale regionale di vittime nelle Marche a 3.090: gli ultimi deceduti sono una 63enne di Urbisaglia (Macerata), una 94enne di Monsampietro Morico (Fermo) e una 95enne di Mondolfo (Pesaro Urbino), tutti alle prese anche con patologie pregresse. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. I ricoverati scendono a 54 (-1) mentre sono stati rilevati 24 nuovi casi di positività per un incidenza che sale a 26,10.

Tra i 24 nuovi contagi ben 21 riguardano la provincia di Pesaro Urbino; seguono le province di Ancona (12), Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (un caso ciascuna) mentre un altro caso riguarda una persone proveniente da fuori regione. Sono stati eseguiti 919 tamponi (471 nel percorso diagnostico con 7,9% di positivi; 448 nel percorso guariti) e 226 test antigenici (6 positivi). Nove le persone con sintomi; tra i casi otto contatti stretti di positivi, dieci contatti domestici, uno in ambiente di vita/socialità e uno in setting assistenziale.

Tra i ricoveri ce ne sono 15 in Terapia intensiva (+1), 10 in Semintensiva (-2) e 29 in reparti non intensivi. Quattro le persone dimesse. Gli ospiti di strutture territoriali sono 39 mentre in tre sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi, tra ricoveri e isolamenti domiciliari, cala a 2.017 (-16) e le quarantene a 2.953 (-195). I guariti/dimessi sono 109.833. (ANSA).