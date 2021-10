Bloccate 10mila batterie da Cina senza indicazione origine

I funzionari ADM (Agenzia Accise Dogane e Monopoli) dell'Ufficio di Ancona hanno eseguito un sequestro amministrativo di 10.030 batterie ed accumulatori provenienti dalla Cina e destinati ad una azienda italiana, per violazione delle norme relative all'origine della merce.

L'operazione è stata portata a termine durante un'attività di controllo doganale all'importazione.

I prodotti contenevano solo l'indicazione del marchio commerciale registrato dalla ditta italiana omettendo la necessaria indicazione dell'origine dei prodotti, in tal modo inducendo, secondo gli operanti, a ritenere la merce di produzione in Italia. Per questa violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000, per la cui applicazione ai sensi dell'art.4, comma 49-quater della L. 350/2003, è competente la locale Camera di Commercio. La parte potrà regolarizzare la merce previo nulla osta della Camera di Commercio.

L'attività rientra tra i controlli extra-tributari di ADM finalizzati ad evitare l'introduzione di prodotti di origine estera venduti in modo ingannevole, a difesa del consumatore.

(ANSA).