Green pass: 'assalto' a farmacie Pesaro, numero e code fuori

A Pesaro farmacie prese d'assalto dal tardo pomeriggio di oggi da chi intende sottoporsi a tampone per ottenere il Green pass, indispensabile domani per entrare nei luoghi di lavoro o per viaggiare in treno. Circa 200 persone circondano mediamente ogni punto di prelievo in paziente attesa del proprio turno. Per non far scatenare liti sulla fila, le farmacie si sono attrezzate con dispenser 'eliminacode', tipo supermercato, posizionati all'esterno.

E' la seconda vera ondata di tamponi dopo quella tra il 14 e il 15 ottobre, primo giorno di obbligo del Green pass. Tra le farmacie più impegnate a sfornare test c'è la San Salvatore, in Largo Aldo Moro, nel cuore della città. Qui la fila sta chiudendo la strada al traffico. Nei giorni scorsi, gli ultimi tamponi sono stati fatti alle 2 di notte per poi ricominciare alle 6 di mattina. E questa situazione ripetersi stasera.

(ANSA).