Ballottaggi: Marche, alle 19 dati confermano calo affluenza

I dati aggiornati alle ore 19, nelle Marche, confermano un'affluenza in calo per i due ballottaggi per le Comunali. A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si è recato a votare il 26,92% degli elettori (33,86% al primo turno alla stessa ora). Mentre a Castelfidardo (Ancona), ha votato per ora il 25,78% degli aventi diritto contro il 30,06% del primo turno. (ANSA).