Green pass: Ancona, tamponi in porto e aeroporto anche domenica

Check point tamponi del Polo diagnostico (Gruppo Kos) all'aeroporto di Ancona-Falconara e al porto di Ancona aperti anche la domenica. Lo annuncia la società. "Per andare incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori del territorio che devono presentare il Green pass per recarsi al lavoro, - riferisce - i check point tamponi del Polo Diagnostico del Gruppo Kos presso l'aeroporto e il porto di Ancona saranno aperti anche domenica, al porto dalle 17 alle 20, all'aeroporto dalle 15 alle 19".

"Ci sarà la possibilità di acquisto a prezzi vantaggiosi pacchetti da 10 tamponi a 90 euro e da 5 tamponi a 60 euro. - annuncia Polo diagnostico - Una volta acquistato il proprio pacchetto di tamponi, è richiesta la prenotazione che è consigliabile effettuare online in modalità molto semplice perché basterà andare nel sito polodiagnostico.it e seguire poche indicazioni". Quello del check point tamponi al porto e aeroporto, ricorda l'azienda, "è un servizio che il Polo Diagnostico del Gruppo Kos eroga in sinergia con Autorità portuale, International Airport di Ancona, azienda Innoliving e Associazione delle Agenzie Marittime". (ANSA).