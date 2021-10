Green pass: manifestanti bloccano via accesso centro di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - I manifestanti contro il Green pass, ormai ridotti a una cinquantina di persone, hanno bloccato via Marconi ad Ancona, la strada che conduce dalla stazione ferroviaria al centro città, collegata anche con il porto, e stanno fronteggiando un cordone di agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza in assetto antisommossa, con caschi, scudi e protezioni. La situazione comunque è abbastanza tranquilla, anche se il traffico è bloccato. Se ne sono andati dal gruppo i lavori portuali, sono rimaste persone contrarie al vaccino e alla certificazione verde, che hanno tentato di instaurare una sorta di dialogo con l forze dell'ordine, cercando di convincerli della bontà delle loro idee. Un manifestante che stava filmando gli agenti è stato identificato e accompagnato in Questura. la manifestazione sembra comunque arrivata alle ultime battute. Intanto è stata definitivamente aperta via Mattei, una delle strade di collegamento con il porto utilizzata dai mezzi pesanti. (ANSA).