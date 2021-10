Green pass: due manifestazioni in corso a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - Sono due le manifestazioni in corso ad Ancona contro il Green pass nel primo giorni di obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro. Una in piazza del Papa, davanti alla Prefettura, promossa tra gli altri dai docenti contro il Green pass e da altre sigle. Un centinaio di persone con in vista uno striscione con la scritta di "Fronte del dissenso". Una delegazione ha incontrato il prefetto.

L'altra, animata soprattutto dai lavoratori portuali (a cui si sono aggiunti alcuni dei manifestanti di piazza del Papa). si sta spostando in varie zone dell'area dello scalo o adiacenti, provocando blocchi e rallentamenti al traffico presso rotatorie e incroci o all'imbocco del viadotto verso via Marconi, accesso la centro città, per poi bloccare la stessa strada. Sul luogo polizia e guardia di finanza in assetto antisommossa. (ANSA).