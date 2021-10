Cadavere uomo trovato in auto alla Bonifica del Tronto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 15 OTT - Il cadavere di un uomo di 70 anni di nazionalità italiana è stato trovato la scorsa notte a ridosso della Bonifica del Tronto, strada nota per la presenza di prostitute. Era parzialmente svestito e presentava ferite alla testa all'apparenza non gravi. A notarlo in una piazzola dove generalmente si appartano prostitute e clienti è stata una persona che ha dato l'allarme. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti che coordina le indagini della Squadra mobile della Questura di Ascoli e del locale commissariato. Gli agenti lo avrebbero identificato: si tratta di un uomo residente nel Fermano. Sulle cause del decesso sarà determinante l'autopsia. (ANSA).