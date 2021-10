Regioni: Consiglio Marche convocato 19 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - Consiglio regionale delle Marche convocato dal presidente Dino Latini per martedì 19 ottobre.

All'ordine del giorno la proposta di atto amministrativo, ad iniziativa della Giunta, sul "Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI Legislatura)" e la proposta di legge sulla "Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano", sottoscritta dai consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi (Lega). A seguire l'esame delle interrogazioni e delle mozioni. Complice il calendario delle sedute, il Consiglio si riunisce a distanza di un anno preciso dal suo insediamento. Era il 19 ottobre del 2020, infatti, quando la nuova Assemblea legislativa procedeva all'elezione del presidente Dino Latini e dell'intero Ufficio di Presidenza (vice Gianluca Pasqui e Andrea Biancani, consiglieri segretari Luca Serfilippi e Micaela Vitri). Sarà possibile seguire via web i lavori della seduta di martedì collegandosi all'indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live. Sarà anche la prima seduta con Green pass obbligatorio per tutti, consiglieri compresi. (ANSA).