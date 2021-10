Loreto: Basilica inferiore dedicata ai Santi Papi pellegrini

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Delegazione Pontificia del Santuario di Loreto (Ancona) annuncia che il 17 ottobre sarà ufficialmente titolata la Basilica Inferiore ai "Santi Papi Pellegrini alla Santa Casa di Loreto" con la presenza del card.

Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per lo Stato della Città del Vaticano.

Il Santuario di Loreto è stato nei diversi secoli al centro dell'interesse dei Papi. Tra i Santi Pontefici che hanno visitato Loreto alcuni sono stati pellegrini prima dell'elezione papale: san Pio V, beato Innocenzo XI, san Pio X, san Paolo VI e il servo di Dio (prossimamente beato) Giovanni Paolo I; altri, sempre tra i beati o canonizzati, hanno sostato in preghiera in veste di Pontefici: beato Pio IX, san Giovanni XXIII, san Giovanni Paolo II.

Nella Basilica Inferiore, che sarà dedicata appunto ai 'Santi Papi Pellegrini', saranno custodite alcune reliquie dei Papi Pio IX, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. (ANSA).