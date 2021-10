Green pass: Conerobus, controllori alla guida e taglio corse

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - Soppressione di alcune corse a minor frequenza di utenza, soprattutto dopo le 20, i controllori riportati alla guida dei mezzi e richiesta ai dipendenti già muniti di Green pass di rinuncia alle ferie. Sono queste alcune delle misure previste da Conerobus per ridurre al minimo i disagi nel trasporto pubblico di Ancona e provincia a partire da domani, 15 ottobre, con l'entrata in vigore del certificato verde obbligatorio sul posto di lavoro. Nell'azienda hanno comunicato di essere sprovvisti del documento 55 su 456 dipendenti, pari al 12% dell'organico. L'emergenza è stata fronteggiata dall'azienda riportando alla guida dei mezzi i controllori, già esperti conducenti, ed invitando il personale provvisto di Green pass a rinunciare alle ferie. Nonostante ciò, però, da domani sono comunque previsti tagli ad alcune corse nelle fasce orarie di minor affluenza ed in particolare la sera dopo le 20, con l'obiettivo di assicurare la tenuta del trasporto scolastico e garantire in generale il servizio nelle ore di punta e in quelle in cui si muovono i pendolari. "Ad oggi è impossibile trovare nuovi conducenti già formati e da domani dovremo anche fare i conti con il rientro in ufficio dei lavoratori sinora in smart working. Inutile negare che qualche disagio ci sarà. Da parte nostra ci siamo impegnati al massimo per contenere il più possibile i disservizi e continueremo a lavorare in questa direzione", commenta il presidente di Conerobus Muzio Papaveri. Per le corse soppresse, Conerobus invita l'utenza a consultare il sito o le sue pagine social prima di muoversi. Tutti i tagli sono segnalati nelle tabelle orarie delle singole linee, urbane ed extraurbane: le corse annullate sono evidenziate in giallo. Quanto ai controlli, la società ha previsto verifiche su ogni singolo lavoratore, prima che prenda servizio, fino a domenica. Da lunedì, invece, procederà con accertamenti a campione. (ANSA).