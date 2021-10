Bomba incendiaria: Fdi Marche, solidarietà a Cgil

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - "Esprimiamo solidarietà alla Cgil di Jesi e netta condanna per l'accaduto di questa mattina, con una molotov artigianale ritrovata nei pressi della sede locale del sindacato. Fratelli d'Italia è da sempre contro ogni forma di violenza, un conto è il dibattito anche acceso e un conto sono atti criminali che sono incompatibili con la democrazia e la libertà. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati e puniti al più presto". Lo dichiarano l'on. Emanuele Prisco, commissario regionale di Fdi Marche, insieme alle deputate marchigiane di Fratelli d'Italia on. Lucia Albano e on. Rachele Silvestri. (ANSA).