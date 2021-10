Vaccini: Marche, superato 1 mln richiami, 3/a dose a 9mila

Nell'ultima settimana le Marche hanno superato, nel complesso, il milione di richiami vaccinali anti-Covid 19 (1.007.817) mentre la prima dose vaccinale ha raggiunto quota 1.132.218, per un totale complessivo di dosi di circa 2,15 milioni. Finora, secondo i dati pubblicati sul sito della Regione, l'83,21% dei vaccinabili ha ricevuto la prima dose mentre il ciclo è stato completato dal 76,17%, considerando anche quelli con J&J - Janssen monodose, e quelli che per esenzione hanno fatto solo la prima dose. Tenuto conto di tutte le circostanze i completamente vaccinati sono 1.036.368. La terza dose è stata già inoculata 8.945 persone.

Nell'ultimo giornata somministrate 3.987 dosi.

Per le fasce d'età i vaccinati con ciclo completo tra gli over 80 sono 106.222 (111.924 con prima dose); 110.540 tra persone di età 70-79 anni (120.797); 122.668 tra 60-69 anni (100.749); 123.802 tra 50-59 anni (109.335), 117.914 tra 40-49 anni (102.730) e 228.448 tra le persone di età compresa tra i 16 e i 39 anni (196.548 con sola prima dose).

A livello provinciale 'in testa' Ancona con oltre 718mila somministrazioni (2.400 terze dosi); a seguire Pesaro Urbino (492.593; 2.135 terze dosi), Macerata (398.975; 1.727), Ascoli Piceno (295.671; 1.568) e Fermo (243.005). (ANSA).