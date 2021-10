Università: a Urbino 100% attività in presenza dal 18 ottobre

(ANSA) - URBINO, 12 OTT - L'Università di Urbino riprende dal 18 ottobre le sue attività al 100% delle presenze. Lo rende nioto il rettore Gigio Calcagnini in un messaggio agli studenti.

"Care studentesse, cari studenti, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza, a partire da lunedì 18 ottobre 2021 le aule, le biblioteche e i laboratori della nostra Università torneranno al 100% della loro capienza, compatibilmente con le condizioni strutturali-logistiche degli edifici - si legge -. Verrà comunque mantenuto il sistema di prenotazione dei posti in aula, con relativa verifica degli accessi. Restano ferme le altre misure generali di prevenzione e limitazione del contagio prescritte dalla normativa e dal Protocollo di gestione degli adempimenti da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 nelle strutture dell'Ateneo, quali uso obbligatorio della mascherina chirurgica all'interno delle sedi universitarie, igienizzazione frequente delle mani, previsione ove possibile, di percorsi di ingresso e uscita dalle strutture, aerazione frequente dei locali. Colgo questa occasione per augurarvi un proficuo e soddisfacente anno accademico" conclude il rettore. (ANSA).