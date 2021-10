Giornate Fai Autunno: ad Ascoli Piceno quattro aperture

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 OTT - Anche nelle Marche i giovani del Fai propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d'Autunno; a livello nazionale, visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d'Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Il catalogo dei luoghi visitabili prevede più tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai borghi, alle aree naturalistiche e molto altro.

Ad Ascoli Piceno saranno quattro le aperture a cura della Delegazione, del Gruppo Giovani e dei volontari Fai. Sabato e domenica reviste aperture nel borgo di Castel Trosino, insediamento longobardo, sede di una ricchissima necropoli che con quella di Cividale del Friuli attesta della storia altomedievale dell'Italia. Nella sede regionale Fai di Palazzo Bazzani sarà esposta la copia settecentesca della più antica Tabula Militaris romana, la Tabula Peutingeriana, prestata per l'occasione dal collezionista privato che la possiede.

Visite anche al convento di San Serafino da Montegranaro: il complesso dei Cappuccini sorge fuori le mura civiche, oltrepassato il Ponte romano di Solestà. Secondo un'antica tradizione locale la chiesa, originariamente dedicata a Santa Maria in Solestà, sarebbe stata edificata nel III sec. da Sant'Emidio sulle rovine del tempio del dio Sole, chiamato solestano o solestatio (cioè statio solis). La dedicazione a Santa Maria in Solestà forse serviva idealmente a collegare l'epoca pagana con la cristiana.

Nella cattedrale infine in mostra il Polittico di Sant'Emidio del Duomo di Carlo Crivelli del 1473 ancora non rimontato e non ricollocato nella sua sede originaria, oggetto di restauro appena terminato sarà visibile ad altezza d'uomo in un'ottica tutta particolare. (ANSA).