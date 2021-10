Covid: Marche, 54 casi e incidenza a 28,30, ricoveri stabili

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - In discesa l'incidenza di casi di coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata 54 nuovi positivi rilevati per un'incidenza di 28,30 (30,40 ieri). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione.

Stabile a 56 il numero di ricoveri per Covid-19 e nessun decesso rilevato in 24ore con il totale regionale di vittime che resta a 3.083.

Da rilevare la diminuzione dei degenti in Terapia semintensiva (17;-1) e l'aumento nei reparti non intensivi (27; +1) mentre i ricoverati in Intensiva restano 12; un dimesso in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 35 e cinque le persone in osservazione nei pronto soccorso. Scende il totale dei positivi (isolati più ricoverati) a 2.270 (-20) mentre le quarantene per contatto con positivi salgono a 2.705 (-64). I guariti/dimessi si attestano a 109.250 (+74).

Tra i 54 nuovi contagi 24 si sono registrati in provincia di Pesaro Urbino; seguono le province di Ancona (15), Fermo (7) e Macerata (4); zero casi nell'Ascolano, quattro da fuori regione.

Le persone con sintomi sono 11; i casi comprendono 13 contatti di positivi, 16 contatti domestici, quattro in ambiente di scuola/formazione e uno in ambiente lavorativo; sei casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. In totale i tamponi eseguiti sono 2.644 di cui 1.513 nel percorso diagnostico di screening (3,6% di positivi) e 1.131 nel percorso guariti, a cui si sommano 835 test antigenici (15 positivi rilevati), (ANSA).