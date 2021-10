Vandali a Fabriano: si razionalizza l'accesso al Loggiato

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 11 OTT - Vandali in azione a Fabriano nel corso dello scorso fine settimana. Bottiglie di alcoli rotte e abbandonate sugli arredi posizionati dall'Amministrazione comunale. Bicchieri e cartacce gettati in terra. Addirittura divelta la lettera "kappa" nell'installazione predisposta per evidenziare che si stava svolgendo la terza edizione di Remake Festival. Il sindaco, Gabriele Santarelli, corre ai ripari e annuncia un giro di vite. L'accesso nel Loggiato San Francesco di piazza del Comune sarà consentito solo negli orari in cui è aperta la Biblioteca civica Romualdo Sassi, vale a dire fino alle 18 da martedì e venerdì, e chiuso nei restanti giorni. "Provo un grande sconforto. Il Loggiato la sera diventa preda di vandali e spesso la mattina è al limite della praticabilità. Dopo aver visto le foto di stamattina ho deciso di modificare l'orario di chiusura facendolo corrispondere con quello della biblioteca. Intanto visioneremo le immagini delle telecamere", assicura il primo cittadino. (ANSA).