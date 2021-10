Unesco: Ciccioli, riprendere iter Grotte di Frasassi

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 11 OTT - Riprendere l'iter il riconoscimento delle Grotte di Frasassi di Genga come patrimonio Unesco. Ad annunciarlo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli. "Ben venga l'iniziativa, siamo pronti a supportare la Regione per arrivare a questo riconoscimento. Un plauso a questa iniziativa, non potrei che essere d'accordo", il primo commento del sindaco di Genga, Marco Filipponi. Nel settembre 2017 su iniziativa dell'allora consigliere regionale, Enzo Giancarli (Pd), l'Assemblea legislativa approvò all'unanimità una mozione per avviare l'iter per la candidatura delle Grotte di Frasassi per l'iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'Unesco. Da allora, però, non se ne è fatto più nulla. In occasione del 50/o anniversario della scoperta del complesso ipogeo, con una parte delle celebrazioni svoltisi anche in Consiglio regionale, la classe politica è stata sollecitata su questo argomento. "Ho deciso di attivarmi immediatamente. Voglio capire cosa sia successo dall'approvazione, all'unanimità, della mozione votata nel settembre del 2017. Purtroppo, come spesso è accaduto con chi ci ha preceduti al governo delle Marche, ci si è fermati alla politica degli annunci e poco altro. Per noi, invece, conta il 'fare' e, soprattutto, il 'fare bene' - dice Ciccioli -. Una volta controllato cosa sia stato fatto in merito successivamente all'approvazione dell'atto, si verificherà cosa è necessario per ottenere l'obiettivo nel minor tempo possibile. È impensabile che le Grotte di Frasassi ancora non siano state inserite in questo particolare elenco dell'Unesco" conclude il capogruppo di Fdi. (ANSA).