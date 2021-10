Green pass: tamponi aeroporto Ancona al terminal partenze

(ANSA) - ANCONA, 11 OTT - A partire dal 15 ottobre il checkpoint tamponi gestito da Kos si sposta dal Terminal Arrivi al Terminal Partenze dell'aeroporto di Ancona e verrà implementato l'orario in cui sarà possibile effettuare i test.

L'obiettivo, informa una nota, è andare incontro alle esigenze dei lavoratori che devono rinnovare periodicamente il Green pass. Il checkpoint sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 17:00 e la domenica dalle 15:00 alle 19:00. Sarà inoltre possibile usufruire di una offerta speciale sul prezzo del tampone rapido: un carnet nominale di 5 tamponi rapidi costerà 60 euro, mentre il tampone singolo 30 euro. Dal 5 agosto, grazie alla sinergia tra il Polo diagnostico del Gruppo Kos, l'Ancona International Airport e l'azienda Innoliving di Ancona, all'Aeroporto di Ancona si effettua, oltre ai tamponi antigenici rapidi e molecolari per la diagnosi di Covid-19, anche il test sierologico per rilevare la presenza o la quantità degli anticorpi al virus SARS CoV-2, test fondamentale per monitorare l'efficacia del vaccino sul proprio sistema immunitario e per scoprire se l'infezione contratta in passato ha sviluppato o meno gli anticorpi neutralizzati.

Sarà possibile effettuare sia test sierologici quantitativi con prelievo venoso e misurazione della concentrazione totale di IgG e IgM che test sierologici qualitativi che rilevano esclusivamente la presenza o l'assenza di anticorpi IgG e IgM, senza dare indicazione sulla quantità di anticorpi presenti.

Per qualsiasi informazione scrivere a: tamponi@ancona-airport.com. (ANSA).