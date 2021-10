Covid: solo 17 positivi nelle Marche, ma crollo tamponi

Solo 17 positivi nelle Marche nell'ultima giornata, ma si tratta del risultato del basso numero di tamponi esaminati nella giornata festiva di domenica: sono appena 377 (positività 4,5%) quelli del percorso diagnostico screening su 718 test complessivi. Il tasso di incidenza su 100mila abitanti è 30,40, sostanzialmente in linea con i dato di ieri quando era stato 30,50 ma con 91 positivi. I ricoverati sono 56 (invariato su ieri), di cui 12 in terapia intensiva (invariato), 18 in semi intensiva (-2) e 26 in aree non intensive (+2). Nelle ultime 24 ore il Servizio Salute della Regione ha registrato un nuovo decesso, quello di una 89enne di Amandola, che fa salire il totale a 3.083. Ben tre province (Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino) sono a zero nuovi contagi, mentre in quella di Ancona ne sono stati rilevati 12 e 2 in quella di Macerata, oltre a 3 casi fuori regione. I 17 nuovi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 5 contatti domestici, 3 contatti stretti di casi positivi, 2 positivi in setting scolastico/formativo, 1 contatto in setting assistenziale, 1 caso extra regione mentre ci sono approfondimenti epidemiologici in corso per un altro caso.

Nell'ultima giornata ci sono stati due dimessi dagli ospedali e altri due in osservazione nei pronto soccorso, 35 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 2.290, di cui 2.234 in isolamento domiciliare. Sono 2.641 le persone in quarantena. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 109.176. (ANSA).