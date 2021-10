Ballano ammassati e senza mascherine: locale chiuso 5 giorni

(ANSA) - OSTRA VETERE, 11 OTT - Clienti ammassati sia all'interno che nei pressi del locale, senza mascherine e alcune decine intenti a ballare. Per questi motivi un esercizio pubblico di Ostra Vetere (Ancona) è stato oggetto di un controllo della Polizia che ha portato a una sanzione amministrativa e alla chiusura temporanea dell'attività.

L'episodio è avvenuto tra sabato 9 e domenica 10 ottobre: i controlli della Polizia sull' osservanza delle regole anti contagio da covid 19, hanno portato a riscontrare una situazione di evidenti carenze. Nel locale di somministrazione di bevande, gli agenti hanno trovato numerosissime persone, sia all'interno del locale che nelle aree pertinenziali. La maggior parte, pur trovandosi a distanza ravvicinata, non indossava le mascherine.

Inoltre all'interno del locale veniva accertata la presenza di apparati per la diffusione musicale e di diverse decine di avventori che ballavano. (ANSA).