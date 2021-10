Trasporti: ad Ancona Politecnica Link raddoppia

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Politecnica Link raddoppia. Il servizio di bus-navetta finalizzato a potenziare il collegamento tra le stazioni ferroviarie di Ancona e la sede Universitaria del Polo Monte Dago 'Trifogli' verrà potenziato con una ulteriore corsa verso il Polo Universitario di Torrette, grazie ad un protocollo d'intesa tra Comune di Ancona, Univpm in qualità di finanziatori e Conerobus in qualità di operatore del servizio. Per facilitare il raggiungimento dei poli universitari, a partire da lunedì 11 ottobre riprenderà il servizio di trasporto diretto tra la stazione di Passo Varano e il polo universitario di Monte Dago e, in via sperimentale, verrà avviato un collegamento tra la Stazione Centrale di Ancona e la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torrette. Gli orari delle due linee sono stati tarati sui transiti dei treni regionali che fermano nelle due stazioni ferroviarie Ancona centrale e Passo Varano. Il servizio sarà attivo nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dall'11 ottobre 2021 e fino al 24 dicembre 2021, fatta eccezione per gli eventuali periodi di sospensione dell'attività didattica. Saranno 10 i collegamenti giornalieri per la linea diretta denominata "Monte Dago Link" (il mattino dalla Stazione ferroviaria di Passo Varano di Ancona alla sede Universitaria del Polo Monte Dago 'Trifogli' e nel pomeriggio dal polo Universitario Monte Dago Trifogli alla Stazione ferroviaria Centrale di Ancona). Mentre la linea "Medicina Link" (stazione centrale Fs-polo Torrette) effettuerà 13 corse giornaliere. (ANSA).