Migrante:17enne agganciato sotto tir in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Un clandestino di 17 anni è stato scoperto oggi pomeriggio al porto di Ancona: era 'agganciato' sotto ad un tir appena sbarcato dalla Grecia, quando ha perso la presa ed è caduto a terra. La sua presenza, attorno alle 17, è stata notata dalla polizia di frontiera che ha fermato il mezzo e chiamato i soccorsi per il giovane rimasto ferito ad una gamba. Sul posto è arrivata la Croce Gialla che ha portato il giovane, probabilmente di origine afghana, al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Dopo le cure mediche il 17enne sarà affidato al Comune. Sono in corso controlli da parte della Polmare per chiarire la posizione del camionista. (ANSA).