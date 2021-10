Green pass: Uil Marche, isolare i violenti

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - La Uil Marche esprime "vicinanza e piena solidarietà alla Cgil oggetto di un attacco squadrista in piena regola". Al tempo stesso "vogliamo condannare una violenza incommentabile e vergognosa verso la quale però occorre intervenire immediatamente. I violenti non possono trovare spazi all'interno della dialettica democratica. Spetta a tutti i centri di rappresentanza il compito di isolarli, agli organi preposti quello di perseguirli. Non ci faremo intimidire - sottolinea la Uil - e per ribadire l'unità sindacale che contraddistingue la nostra azione, nelle Marche come in tutta Italia, abbiamo deciso di partecipare al presidio di questa mattina davanti alla sede della Cgil". (ANSA).