Green pass: Ricci, sciogliere organizzazioni neofasciste

(ANSA) - PESARO, 10 OTT - "Il Comune di Pesaro e Ali-Autonomie Locali Italiane aderiscono alla manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia indetta della Cgil, Cisl e Uil per sabato 16 ottobre 2021 a Roma". Lo afferma il sindaco e presidente di Ali Matteo Ricci, che questa mattina, con i rappresentanti della Cgil Pesaro Urbino, ha partecipato al presidio organizzato dopo l'assalto dei No Green pass alla sede nazionale del sindacato. "Un attacco violento - ha commentato - una furia tale da essere difficilmente contenuta e che ha fatto il giro delle tv nazionali. Oggi il grido è unanime: sciogliere le organizzazioni e i gruppi neo-fascisti a salvaguardia della democrazia di tutto il Paese". (ANSA).