Covid: 91 positivi nelle Marche in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Sono 91 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, con il tasso di incidenza a 30,50 su 100mila abitanti, in rialzo su ieri quando c'erano stati 49 nuovi casi e tassi di incidenza sotto 30. I ricoverati negli ospedali marchigiani sono 56 (+1 su ieri), di cui 12 in terapia intensiva (invariato), 20 in semi intensiva (invariato) e 24 in aree non intensive (+1). Non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta fermo a 3.082. Impennata di casi nella provincia di Pesaro Urbino, con 51, seguita da Macerata con 13, Ancona con 7, Ascoli Piceno cin 5, nessun caso a fermo, mentre ce ne sono 14 fuori regione. La percentuale di positivi è 5,2% su 1.762 tamponi del percorso diagnostico screening su un totale di 2.958 tamponi analizzati. I 91 nuovi casi comprendono 19 soggetti sintomatici, 27 contatti domestici, 21 contatti stretti di casi positivi, 4 positivi in setting scolastico/formativo, 2 in setting lavorativo, 1 contatto in ambiente di vita/socialità, 2 casi extra regione e ci sono 15 casi per cui sono in coso approfondimenti epidemiologici. Sul fronte ospedaliero, ci sono stati 4 dimessi, ci sono 3 persone in osservazione nei pronto soccorso. Sono 37 invece gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). Gli attualmente positivi sono 2.301, di cui 2.245 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 2.917. (ANSA).