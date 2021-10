Tartufo: 56/a Fiera Acqualagna,Ruscella d'oro a chef Cedroni

(ANSA) - ACQUALAGNA, 09 OTT - La Ruscella d'Oro 2021, il premio più importante conferito dalla capitale del tartufo, verrà assegnato allo chef senigalliese Moreno Cedroni. Il due stelle Michelin e tre forchette del Gambero Rosso, patron dei locali "Madonnina del pescatore" e "Anikò" di Senigallia e del Clandestino di Portonovo (Ancona), è tra gli chef italiani più innovativi della cucina internazionale: proprio per il suo viaggiare tra innovazione e tradizione è stato scelto come vincitore del premio alla 56/a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che si terrà dal prossimo 24 ottobre al 14 novembre.

"Eccellenza italiana che racconta al mondo la passione, la creatività, intrecciando tradizione e innovazione in cucina, emozionando con sapori autentici che arrivano fino al cuore": questa la motivazione riportata dal Grand'Ordine della Ruscella d'Oro. Trentasette anni di storia, di duro lavoro, di esperienze e contaminazione che hanno permesso al suo estro di esprimersi innovando il modo di cucinare ma anche rivisitando i piatti tradizionali, lo chef marchigiano Moreno Cedroni sarà premiato domenica 7 novembre. "Un riconoscimento di grande valore - afferma Cedroni - tanto più perché nessuno è profeta in patria.

La mia passione nell'abbinare il tartufo bianco di Acqualagna ai piatti di pesce e ai dolci è innegabile. Ho sempre creato ricette con questo fantastico tuber - aggiunge - e il bello è che devi sempre aspettare un anno per poterlo riassaggiare. Il Tartufo bianco è un ingrediente magico che può impreziosire alcuni piatti e stupire in pasticceria". In passato sono state premiate personalità come Mauro Uliassi, Igles Corelli, Gualtiero Marchesi, Alessandro Borghese, Giorgio Barchiesi in arte Giorgione e Oscar Farinetti. (ANSA).