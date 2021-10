Sanità: presidio protesta a Fabriano, "riaprire Pediatria"

Protesta per il ripristino del sevizio di Pediatria all'interno dell'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona). A promuovere la mobilitazione, stamattina dalle 9.30 alle 12.30, con un presidio davanti l'ingresso del nosocomio cittadino, l'Associazione Fabriano Progressista, il Comitato per la Difesa del Punto Nascita, l'Azione Cattolica, il Gruppo Scout Fabriano 1 e la Croce Azzurra. "Chiediamo l'apertura h24 del reparto di Pediatria, ad oggi operativo solo 6 ore al giorno a livello ambulatoriale ed esclusivamente dal lunedì al venerdì", affermano gli organizzatori.

I promotori del sit-in ricordano l'impegno assunto dalla Giunta Acquaroli e dal Consiglio regionale "per attuare un pressing nella Conferenza Stato-Regioni per la riapertura del Punto nascita. Gravidanze e parti sono ormai emigrati in gran parte verso l'ospedale di Gubbio, - lamentano - con un danno per le casse regionali. Tantissime le segnalazioni di disagi da parte di famiglie e genitori, - concludono - spesso obbligate a rivolgersi ad altri ospedali o al privato per risolvere problemi o ottenere consulti che sarebbero facilmente gestibili con una continuità nel servizio". (ANSA).