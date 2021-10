Palestra abusiva in palazzo, sequestro e multa titolare

(ANSA) - ANCONA, 09 OTT - In una palestra abusiva nel locale seminterrato di un palazzo di Ancona si stavano allenando sei persone. E' quanto si sono trovati di fronte ieri sera, agenti della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Questura, con la Squadra edilizia e Commercio della Polizia locale di Ancona, coadiuvati anche da personale dell'Asur Area vasta 2, durante un controllo congiunto dopo una segnalazione.

E' scatto il sequestro amministrativo dell'immobile: apposti i sigilli alla struttura.

La palestra è risultata completamente fuori legge e per questo il titolare della struttura - 83 anni, proprietario anche dell'immobile - è stato sanzionato amministrativamente con il pagamento di 2mila poiché operava senza alcun titolo autorizzatorio. Ulteriore sanzione applicata di 400 euro per non avere rispettato la normativa anti-covid, non essendo stata adottata, nella circostanza, alcuna misura di contenimento della pandemia (rilevazione della temperatura all'ingresso, controllo del Green pass, etc.). Accertamenti in corso per verificare il possesso di Green pass da parte degli utenti. Si ritiene che la struttura operasse in violazione di legge da alcuni anni.

Alcuni appostamenti preliminari avevano permesso di accertare che numerosi utenti si recavano nella palestra, entrando in un locale sito in un seminterrato dove sono entrati anche i poliziotti, trovando persone che si stavano allenando. (ANSA).