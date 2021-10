Cadavere in mare a Porto Recanati: uomo non ancora identificato

Non è stato ancora identificato l'uomo, dell'apparente età di circa 30 anni, il cui corpo senza vita è stato recuperato ieri in mare alle 17 in località Scossicci di Porto Recanati (Macerata) dalla Guardia Costiera, dopo una precedente segnalazione della presenza del corpo a Numana (Ancona), due ore prima. L'indagine di competenza della Guardia Costiera, con il supporto dei carabinieri, è coordinata dalla Procura di Macerata che con ogni probabilità disporrà l'autopsia.

Sul cadavere - l'uomo indossava vestiti sportivi, non aveva con sé documenti - non c'erano apparenti segni di violenza e non risultano al momento segnalazioni di scomparsa nella zona tra Ancona e Macerata: essendo però trascorse poche ore dal recupero del cadavere, la circostanza non è molto indicativa. Il decesso, secondo una prima ipotesi, risalirebbe al pomeriggio di ieri e potrebbe essere avvenuto per annegamento ma non c'è al momento una ricostruzione sulla dinamica, né ci sono elementi per suffragarla. (ANSA).