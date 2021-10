Brand Salone Nautico Venezia alla Barcolana di Trieste

Il brand del Salone Nautico veleggia da Trieste a Venezia in attesa della prossima edizione all'Arsenale, dal 28 maggio al 5 giugno 2022 Dopo la partecipazione al Cannes Yachting Festival e al 61/O Salone Nautico di Genova, con la firma di un accordo di cooperazione tra le due città, il Boat Show veneziano prosegue nella sua attività di promozione attraverso una settimana di eventi a vela che lo portano da Trieste a Venezia.

Testimonial del Salone nelle regate è il Moro di Venezia, che solcherà l'Adriatico con la sua inconfondibile vela rossa e bianca affiancata al logo blu e bianco dell'evento dell'Arsenale. Prima tappa la Barcolana a Trieste, la regata velica internazionale giunta alla sua 53/A edizione, che si svolge domenica 10 ottobre. Un percorso a triangolo di circa 13 miglia, tra Barcola e Miramare. Già dal primo ottobre uno stand informativo e per la vendita di gadget del Salone Nautico è operativo nel Villaggio Barcolana in Piazza Unità d'Italia. A seguire, la Trieste Venezia 2021 - Two Cities On Sea Regatta, promossa dal Yacht Club Adriaco in collaborazione con il Salone Nautico Venezia e la Compagnia della Vela Venezia, che si disputa il 14 ottobre. Regata quest'anno riservata alle imbarcazioni con lunghezza non inferiore a 15,99 metri, pensata quale ponte di collegamento tra gli appuntamenti agonistici del calendario di regate nel Golfo di Trieste e i successivi eventi in programma a Venezia. (ANSA).