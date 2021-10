Maltempo: Marche, altri 115 interventi Vvf nella notte

Nottata di lavoro, e interventi anche stamattina, per i Vigili del fuoco marchigiani per far fronte alle tante richieste di intervento dovute alla perturbazione che ha colpito la regione ieri e nella notte appena trascorsa. Dopo gli oltre 130 di ieri, 115 altri interventi compiuti nella notte. In particolare le richieste d'intervento hanno riguarda rami, alberi caduti in strada o pericolanti, su fili della luce o delle linee filobus, ma anche per danni causati dall'acqua con allagamenti di strade e cantine.

Ad Ascoli Piceno si è concentrata la maggior parte dei 'soccorsi', in tutto 65, a causa delle forti precipitazioni di ieri sera. A livello provinciale 20 interventi a Pesaro Urbino, 15 ad Ancona, 10 a Macerata e 5 a Fermo. A Fabriano (Ancona), in via Bachelet, vigili del fuoco in azione per un albero pericolante su cavi elettrici tra pali della luce. Altri interventi ad Ancona in corso nella zona del Viale della Vittoria (piante pericolanti su cavi filobus) e in via Ascoli Piceno. (ANSA).