Ferrovie: Marche, oltre 1,2 mln passeggeri treni in estivi

Più di un milione e 200mila i passeggeri che, da metà giugno a metà settembre, hanno scelto i treni regionali per raggiungere o spostarsi nelle Marche. La "Bellezza Infinita" torna in primo piano, nell'estate 2021 di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) e cresce l'apprezzamento per le azioni di rilancio turistico promosse per raggiungere i luoghi più belli delle Marche.

Hanno circolato ogni weekend fino al 12 settembre i servizi Marche Line, potenziati in terza edizione nell'estate 2021 per "agevolare e incentivare gli spostamenti verso la Riviera Marchigiana, con crescente gradimento da parte del pubblico".

La mobilità dell'iniziativa turistica è cresciuta del 30% rispetto al 2020: quasi 10mila passeggeri.

Il servizio Marche Line (Piacenza-San Benedetto del Tronto e ritorno, con fermate intermedie nelle località marchigiane di Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio) ha trasportato con tariffa dedicata e garanzia del posto a sedere migliaia di turisti verso le Marche, con una corsa di andata il venerdì da Piacenza e ritorno la domenica da San Benedetto.

Con circa 10 mila viaggi festivi nella zona del Piceno, il Piceno Line fa registrare sui treni delle Marche +20% dei viaggiatori della tratta rispetto al 2020 (picco a Ferragosto).

Marcata ripresa, dopo la parentesi legata al lock down, di Conero Link (stazione di Ancona-baia di Portonovo): oltre 50 corse combinate al giorno. Quest'estate è stata scelta da migliaia di passeggeri (+20%). Tra i servizi combinati treno+bus, in crescita il gradimento per Urbino e Fermo Link (unico biglietto).

Numeri positivi, anche per gli amanti della bicicletta, che hanno potuto trasportare gratuitamente i propri mezzi a due ruote per spostarsi nelle Marche: circa 700 posti bici al giorno messi a disposizione a bordo di propri treni estivi Trenitalia.

Tra le offerte commerciali, la Promo Junior - gratuità per ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto - è stata molto utilizzata da famiglie che hanno scelto i treni regionali per spostarsi nelle Marche: oltre 22 mila i passeggeri che la scorsa estate 2021 hanno viaggiato usufruendo della promozione.

