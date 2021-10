Covid: Marche; 71 positivi e incidenza sotto 30, un deceduto

(ANSA) - ANCONA, 08 OTT - Scende ancora sotto 30 (29,37) l'incidenza di casi Covid su 100mila abitanti nelle Marche; nell'ultima giornata 71 contagi rilevati di cui 23 in provincia di Ancona, 18 a Pesaro Urbino, 11 nel Maceratese, cinque in provincia di Fermo e quattro nell'Ascolano; dieci i contagiati provenienti da fuori regione. Lo comunica il Servizio Salute della Regione. Nell'ultima giornata invariato il numero di ricoveri (51) ma due pazienti in meno in terapia intensiva (13); è deceduto un 71enne di Muccia (Macerata) e il totale regionale di vittime sale a 3.081.

In 24ore eseguiti 2.589 tamponi tra percorso diagnostico (1.376; 5,2% di positivi) e percorso guariti (1.213) a cui si aggiungono 626 test antigenici (16 positivi). Tra i casi 15 persone con sintomi; comprendono anche contatti stretti di positivi (17), contatti domestici (22), cinque in ambiente scolastico/formativo, due in ambiente di lavoro; per nove approfondimenti epidemiologici ancora in corso.

Sono invariati i ricoveri in semintensiva (17) e in crescita nei reparti non intensivi (21); sette i dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 39 e quattro in osservazione nei pronto soccorso. Il numero totale di positivi (ricoverati più isolati a domicilio) scende a 2.351 (-11) mentre salgono le quarantene per contatto con contagiati (3.086; +23) e i guariti/dimessi (108.960; +71). (ANSA).