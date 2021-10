Vaccini: arriva camper a Macerata, Pvp a S. Benedetto al Caap

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Camper vaccinale in piazza della Libertà a Macerata. A partire da giovedì 14 ottobre avrà inizio la campagna vaccinale itinerante promossa dal Comune in collaborazione con l'Asur Marche-Area Vasta 3. Tutti i giovedì di ottobre - il 14, il 21 e il 28 - dalle ore 15 alle 20, il camper sarà posizionato davanti all'Auditorium San Paolo. Le inoculazioni saranno effettuate nei locali degli Antichi Forni.

Non sarà necessaria la prenotazione e possono aderire alla campagna itinerante tutti i cittadini a partire dai 18 anni. A San Benedetto del Tronto invece il Punto Vaccinale della Popolazione sui trasferisce presso la sede del Centro Agroalimentare Piceno, in visa Valle Piana 80 da lunedì 11 ottobre, con inizio a partire dalle ore 8:00. E' stata ufficialmente firmata la convenzione per il comodato ad uso gratuito, tra il Centro Agroalimentare Piceno, rappresentato dall'ad Francesca Perotti, e l'Asur Marche Area Vasta 5, con il suo direttore dottor Cesare Milani. I locali adibiti al nuovo Punto Vaccinale della Popolazione, che lascia la struttura del Palasport di viale dello Sport di San Benedetto del Tronto, sono quelli del padiglione centrale al piano terra della struttura, nella zona del settore ortofrutta, nei pressi del magazzino del Banco Alimentare. Apposita segnaletica direzionale verrà approntata a cura dell'Asur Area Vasta 5. (ANSA).