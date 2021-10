Maltempo: 40 interventi Vvf, di cui 20 in provincia Ancona

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - I vigili del fuoco sono al lavoro per diversi interventi causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche: alle 12 sono stati svolti circa 40 interventi in tutta la regione di cui 20 nella provincia di Ancona. La fascia costiera è quella con il maggior numero di richieste, che comunque risultano abbastanza contenute. Al momento non sono segnalate criticità particolari. Le squadre Vvf stanno lavorando soprattutto per sgombrare alberi caduti dalle strade, mentre a Falconara Marittima si sta procedendo alla rimozione di un grosso pannello pericolante dal un tetto di un'abitazione. In provincia di Ascoli Piceno piove abbondantemente anche nelle zone terremotate dove però al momento non si registrano particolari problemi. Qualche allagamento a San Benedetto del Tronto in zona Ballarin, e a Porto d'Ascoli, in viale De Gasperi. Chiusi alcuni pontini pedonali perché allegati. Mare mosso ovunque. (ANSA).