Trasferimenti frazionati denaro estero, chiuso money transfer

(ANSA) - MACERATA, 06 OTT - Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le Fiamme Gialle hanno controllato un esercizio commerciale di accessori per telefonia abilitato al servizio di money transfer riscontrando numerose violazioni: venivano trasferiti all'estero ingenti quantitativi di denaro, in violazione alla normativa antiriciclaggio. Attraverso la tecnica di frazionamento (smurfing) degli importi da trasferire, mediante l'utilizzo del sistema finanziario multicanale dei numerosi istituti di pagamento nazionali ed esteri, sono stati aggirati i blocchi automatici per evitare l'invio di importi superiori alla soglia di legge (999,99 euro) nell'arco di sette giorni. Il motivo del ricorso a questa tecnica è, in realtà, quello di occultare la reale quantità di denaro trasferito, frazionando una somma più grande in tante più piccole, in modo da evitare che l'operazione ingeneri sospetti nelle autorità di vigilanza. L'attività ispettiva condotta dalle Faimme Gialle maceratesi attraverso l'impiego di un'articolazione specializzata nel settore dell'antiriciclaggio e che opera anche su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, ha preso in esame più di 1.800 operazioni di trasferimento di denaro, eseguite nell'arco di un anno e mezzo, per un volume complessivo di circa 480mila euro, accertando molteplici violazioni, commesse dal titolare del money transfer e da numerosi clienti, per le quali sono previste sanzioni complessive fino a 2.000.000 di euro. Il controllo ha consentito di accertare, ad esempio, che l'agente money transfer ha acquisito da 14 clienti, in una stessa data, o al massimo in 7 giorni consecutivi) denaro contante per importi pari o superiori ad 1.000 euro ciascuno, trasferito in favore di un medesimo beneficiario, ovvero di più persone: le sanzioni previste ammontano a circa 1,7 milioni di euro. L'attività è stata sospesa per tre mesi. (ANSA).