Morto ex deputato Ulivo Eugenio Duca

(ANSA) - ANCONA, 05 OTT - E' morto oggi ad Ancona l'ex parlamentare dell'Ulivo Eugenio Duca. E' stato colpito da un malore improvviso, aveva 71 anni e lascia la moglie Anna e i figli Massimiliano e Michela. Dopo l'impegno sindacale tra i ferrovieri negli anni '70, aveva fatto parte della Commissione permanente marittima presso la Camera di Commercio dal 1978 al 1983. Dal 1983 al 1997 è stato consigliere comunale ad Ancona, poi nel 1994 eletto alla Camera dei deputati con la coalizione dell'Alleanza dei Progressisti nel collegio di Ancona, confermato anche alle elezioni politiche del 1996 e del 2001 con l'Ulivo. Esperto di infrastrutture, è stato responsabile nazionale dei Democratici di Sinistra del settore dell'economia marittima portuale, facendo parte del consiglio nazionale dello stesso partito, fino al congresso del 2007. In seguito aveva aderito a Sel e alle elezioni amministrative del 2009 si presentò come candidato sindaco di Ancona sostenuto dalla lista "Sinistra - per Ancona", ottenendo il 5,90% delle preferenze. Da ricordare le sue battaglie contro l'imprenditore Edoardo Longariti per il piano di ricostruzione di Ancona e, negli utlimi tempi, sulle vicende del porto del capoluogo marchigiano.

