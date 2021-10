Covid: Marche, +2 ricoverati (61), -2 in Intensiva (16)

Due ricoveri per Covid-19 in più nelle Marche nelle ultime 24ore (61) ma risultano in calo i degenti in Terapia intensiva (16; -2). Lo evidenziano i dati del Servizio Sanità della Regione Marche che dà conto di 86 positivi in un giorno (incidenza in salita a 31,57 su 100mila abitanti) e nessun decesso (finora 3.079 vittime).

In aumento i ricoveri in Semintensiva (20; +4) mentre nei reparti non intensivi il dato resta fermo a 25. Gli ospiti di strutture territoriali sono 38 e una persona è in osservazione al pronto soccorso. Nove i dimessi nell'ultima giornata. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) cala a 2.514 (-59), le quarantene per contatto salgono a 3.044 (+27) mentre i guariti/dimessi sono ora 108.644 (+146).

Il quadro ricoveri mostra il maggior numero di casi in provincia d Ancona (31); a seguire le province di Pesaro Urbino (22), Macerata (15), Fermo (9) e Ascoli Piceno (4); 5 da fuori regione. Sono 16 le persone con sintomi tra gli ultimi contagi che comprendono contatti stretti di positivi (41), contatti domestici (21), in ambiente di scuola e formazione (6) e di lavoro (1). I tamponi eseguiti in 24ore sono 3.378 di cui 2.019 nel percorso diagnostico (4,3% positività) e 1.359 nel percorso guariti (32), oltre a 1.082 test antigenici (32 positivi).

(ANSA).