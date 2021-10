Sanità: Rete citta Sane Oms, conferenze allattamento al seno

La conferenza del prof, Ernesto Burgio, consulente Oms per la Salute infantile su "Ruolo dell'ambiente e dell'allattamento al seno nel Neurosviluppo" apre domani, martedì 5 ottobre il ciclo di iniziative di "Rete città sane Oms" presieduta nel triennio 2020-2023 dal Comune di Ancona. Ciò in occasione della 29/a edizione della Settimana mondiale dell'allattamento al seno (#SAM) istituita da Oms e Unicef nella strategia globale per rivitalizzare l'attenzione mondiale sull'impatto che le pratiche alimentari hanno sulla sopravvivenza e la crescita dei neonati e dei bambini piccoli.

Altro appuntamento il 6 ottobre. Entrambi gli appuntamenti rivolti a professionisti, mamme, papà, cittadini delle città aderenti e non solo, si terranno online (ore 16-18) diretta sul sito ww.retecittasane.it.

Alla Settimana dell'allattamento aderisce Rete Italiana Città Sane-OMS, associazione di Comuni italiani nata nel 1995 come "Progetto Città Sane", iniziativa dell'Oms per sostenere le politiche locali per la salute. I Comuni associati (più di 70, oltre regione Emilia-Romagna) mirano a costruire un percorso condiviso di raccolta, analisi e diffusione delle buone pratiche di promozione della salute. La rete è diventata interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali affinché abbiano strumenti utili per non subire gli eventi ma essere in grado di guidarli per migliorare la qualità della vita delle comunità.

Con questo spirito nasce la collaborazione con lo spin-off dell'Università di Padova, Mind4Children e con l'associazione Heart4Children, nate dall'idea della prof.ssa Daniela Lucangeli: in quest'ambito un team di scienziati, ricercatori e insegnanti sviluppa un lavoro di ricerca, formazione e informazione nell'ambito di temi legati all'età evolutiva e in favore dell'infanzia e delle figure ad essa legate. Sarà la prof.ssa Lucangeli, membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali, presidente nazionale Cnis (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati) - a tenere la seconda lezione in programma, il giorno successivo, mercoledì 6 ottobre sul tema L'alba delle emozioni: comprendere il sentire dei nostri bimbi fin dalla gravidanza. (ANSA).