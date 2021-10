Regioni: Marche, Cip aderisce campagna anti-discriminazione

Si arricchirà di nuovi testimonial la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione regionale pari opportunità per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. La presidente Maria Lina Vitturini è stata ricevuta, presso la sede della Onlus "Papa Giovanni XXIII", dalla Giunta della sezione marchigiana del Comitato italiano Paralimpico, presieduta da Luca Savoiardi.

"Con piacere abbiamo accolto la disponibilità anche del Cip Marche - ha sottolineato Vitturini - a partecipare alla nostra campagna di sensibilizzazione. Un progetto al quale teniamo in maniera particolare perché siamo certi potrà contribuire in maniera importante a veicolare nella comunità marchigiana in maniera più incisiva il messaggio di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione".

Da parte della Giunta Cip l'impegno a individuare nei prossimi giorni gli atleti che parteciperanno al progetto prestando il proprio volto alla campagna aggiungendosi a quelli che hanno già aderito, ovvero la pattinatrice Valentina Marchei, il ginnasta Carlo Macchini, la campionessa di spada Elena Ferracuti, il ballerino Ivan Cottini, l'avv. Alessia di Girolamo e la vincitrice della XIII edizione di X Factor Sofia Tornambene.

L'incontro è stata l'occasione per conoscere da vicino le varie articolazioni della realtà paralimpica marchigiana e mettere le basi anche per nuove future collaborazioni su diversi fronti. Presenti anche il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il consigliere regionale Carlo Ciccioli. (ANSA).