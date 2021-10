Covid: Marche, 18 positivi in 24ore, incidenza sotto 30

Sono 18 i positivi al coronavirus nelle Marche in 24ore con l'incidenza cumulativa su 100mila abitanti che scende sotto 30 (29,90). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. I ricoveri sono in lieve salita (59; +1) e non si è registrato alcun decesso con il totale regionale che resta a 3.079.

Dei 18 contagi, 12 riguardano persone della provincia di Ancona, tre in provincia di Pesaro Urbino e uno nel Maceratese, oltre a persone provenienti da fuori regione. In quattro presentano sintomi; tra i casi anche quattro contatti stretti di positivi e otto contatti domestici. I tamponi eseguiti sono stati 828 di cui 395 nel percorso diagnostico di screening (4,6% di positivi) e 433 nel percorso guariti; a questi si sommano 208 test antigenici (7 positivi).

Sul fronte ricoveri, si rileva un degente in meno in terapia intensiva (18), un quadro invariato in semintensiva (16) e due pazienti in più nei reparti non intensivi (25). Gli ospiti di strutture territoriali sono 41 e una persona si trova in osservazione in pronto soccorso. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) scende a 2.514 (-19), le quarantene per contatto con positivi a 3.017 (308); i guariti/dimessi sono 108.498 (+36). (ANSA).