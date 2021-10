Comunali: Oriano Mercante nuovo sindaco Camerano

(ANSA) - ANCONA, 04 OTT - Oriano Mercante, ex dirigente medico e segretario regionale di Anaao Assomed, è il nuovo sindaco di Camerano (Ancona) con il 49,33% di voti (1.610 per Camerano Unita). Ha battuto Marinella Ippoliti che si è fermata al 45,96% con 'Nuovamente Camerano'. In provincia di Ancona a Cupramontana prevale Enrico Giampieri (Progetto Cupra, 49,06%) che distanzia le altre due candidate Clarice Orsi (26,88%) e Laura Paolini (24,06%). A Santa Maria Nuova vince Alfredo Cesarini, unico candidato (1.252 voti).

Nel Pesarese a Colli al Metauro prevale Pietro Briganti (63,29%) mentre a Fermignano confermato Emanuele Feduzi (58,78%); Massimo Berloni vince a Fossombrone con il 59,49% di consensi. A Gradara conferma per Filippo Gasperi, unico candidato così come a Mercatino Conca con Omar Lavanna. A Mondavio prevale Mirco Zenobi (71,40%) e a Mondolfo vince Nicola Barbieri (84,45%).

Nel Fermano a Rapagnano la nuova sindaca è Elisabetta Ceroni, figlia dell'ex parlamentare ed ex coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni; a Petritoli il sindaco è Luca Pezzani, unico candidato così come Paolo Casenove a Monte San Pietrangeli. A Montegranaro prevale Endrio Ubaldi (56,52%) e a Ortezzano Carla Piermarini (50,69%).

In provincia di Macerata, a Castelraimondo Patrizio Leonelli (56,48%; 258 voti) distanza di soli sette voti Gaetano Agostini (251) e a Morrovalle prevale Andrea Staffolani (58,79%) (ANSA).