In tanti al Conero Cleaning Day

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Grande successo di adesioni e consensi alla prima edizione del Conero Cleaning Day, promossa dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ancona: oltre ai quasi 400 iscritti, da venerdì (giorno di chiusura delle iscrizioni) a questa mattina tanti cittadini hanno telefonato per dare la loro disponibilità "a rendere la città più pulita e decorosa" riferisce l'assessore Michele Polenta che ha seguito la mobilitazione green dalle 9 fino alla conclusione, spostandosi in alcune delle numerose aree (dal Conero a Collemarino passando per Portonovo e i principali parchi e sentieri) individuate per l'operazione di pulizia. "Ringrazio tutti, veramente tutti, a partire dalle associazioni che sono state parte integrante del progetto, per l'impegno e la sensibilità dimostrata. Sorprendente - secondo l'assessore - la partecipazione, anche da parte di coloro che generalmente non si occupano di questi temi, dell'attenzione allo smaltimento corretto, della cura del verde. Sicuramente la bella giornata ha facilitato le adesioni, complice il desiderio di trascorrere una giornata all'aria aperta, ma anche il senso di appartenenza e il comune desiderio di rendere Ancona più pulita e perciò più bella e vivibile, nei suoi tanti sentieri e aree verdi". "Non é stata una manifestazione fine a se stessa - ha concluso Polenta - , ne seguiranno altre, come ad esempio la pulizia della provinciale del Conero che nell'occasione verrà chiusa al traffico". (ANSA).